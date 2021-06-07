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    Шварцман — в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

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    Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

    Диего Шварцман
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    Диего Шварцман

    В поединке четвертого раунда он обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счетом 7:6 (11:9), 6:4, 7:5.

    Встреча продолжалась чуть больше трех часов. В первой партии Диего уступал 1:5 и 15:40, но сумел каким-то чудом отыграться.

    Шварцман не выполнил подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-поинтов из 15.

    На счету Штруффа 13 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-поинтов из 14.

    В следующем раунде Шварцман сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Янник Синнер (Италия).

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