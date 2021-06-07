Шварцман — в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Аргентинский теннисиствышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

В поединке четвертого раунда он обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счетом 7:6 (11:9), 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась чуть больше трех часов. В первой партии Диего уступал 1:5 и 15:40, но сумел каким-то чудом отыграться.

Шварцман не выполнил подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-поинтов из 15.

На счету Штруффа 13 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-поинтов из 14.

В следующем раунде Шварцман сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Янник Синнер (Италия).