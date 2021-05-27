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    Федерер, Надаль и Джокович попали в одну половину сетки «Ролан Гаррос»

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    Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде, сообщает официальный сайт турнира.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Россиянин Даниил Медведев в первом матче сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, Андрей Рублев проведет игру с немцем Яном-Леннардом Штруффом, а Карен Хачанов сыграет с чехом Иржи Веселы.

    Соперник еще одного российского теннисиста Аслана Карацева станет известен по итогам квалификации.

    Первая ракетка мира серб Новак Джокович начнет «Ролан Гаррос» матчем с американцем Теннисом Сандгреном, испанец Рафаэль Надаль встретится с представителем Австралии Алексеем Попыриным, австриец Доминик Тим — с испанцем Пабло Андухаром.

    Соперники Александра Зверева из Германии и швейцарца Роджера Федерера определятся по итогам квалификации.

    Интересно, что Федерер, Надаль и Джокович попали в одну половину сетки, так что только один из них может выйти в финал.

    С полной сеткой можно ознакомиться здесь.

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