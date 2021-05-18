ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис СуаресИнтриги топ-чемпионатов. Испания и Франция без чемпионов, в Англии и Италии борьба за ЛЧ
  • 21:00
    • Федерер неудачно стартовал на турнире в Женеве
  • 15:35
    • Защитник тульского «Арсенала» дисквалифицирован на три матча
  • 14:46
    • Карпин получил три матча дисквалификации
  • 13:44
    • РПЛ опубликовала символическую сборную сезона по версии Opta Sports
  • 13:30
    • Рондон покинул ЦСКА
    Все новости спорта

    Федерер неудачно стартовал на турнире в Женеве

    Теннис ATP Роджер Федерер Пабло Андухар Прогнозы на теннис
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Женеве.

    Роджер Федерер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роджер Федерер

    В своем стартовом поединке первый номер посева уступил испанцу Пабло Андухару со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

    Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. Федерер выполнил 3 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 2 брейк-поинта из 4.

    На счету Андухара 6 эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-поинта из 5.

    В следующем круге испанец сыграет с победителем встречи между Доминик-Стефаном Стрикером (Швейцария) и Мартоном Фучовичем (Венгрия).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитается ли «Челси» с «Лисами» за кубковый финал?
  • «Челси» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Обыграет ли «Манчестер Юнайтед» обреченного на вылет аутсайдера?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Орлы» расслабятся в игре с «быками»?
  • «Лацио» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.53
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лейкерс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Виннипег
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры