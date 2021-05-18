Федерер неудачно стартовал на турнире в Женеве

Швейцарский теннисистне сумел выйти в четвертьфинал турнира в Женеве.

В своем стартовом поединке первый номер посева уступил испанцу Пабло Андухару со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. Федерер выполнил 3 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 2 брейк-поинта из 4.

На счету Андухара 6 эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-поинта из 5.

В следующем круге испанец сыграет с победителем встречи между Доминик-Стефаном Стрикером (Швейцария) и Мартоном Фучовичем (Венгрия).