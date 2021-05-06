Медведев завершил выступление на турнире в Мадриде

Российский теннисистзавершил выступление на турнире категории ATP 1000 в Мадриде.

В 1/8 финала «Мастерса» третья ракетка мира проиграл представителю Чили Кристиану Гарину, занимающему 25-е место в рейтинге ATP — 4:6, 7:6 (7:2), 1:6.

Встреча продлилась 2 часа 29 минут. Медведев выполнил четыре эйса, совершил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта (0 из 1). Его соперник Гарин шесть раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира Гарин встретится с победителем матча Маттео Берреттини — Федерико Дельбонис.