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    Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, Джокович вылетел

    Теннис ATP Рафаэль Надаль Новак Джокович  Григор Димитров Даниэль Эванс Прогнозы на теннис
    Испанец Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал турнира Rolex Monte-Carlo Masters в Монако, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    В матче третьего круга испанский теннисист обыграл экс-третью ракетку мира болгарина Григора Димитрова со счетом 6:1, 6:1.

    Надаль совершил 3 эйса, допустил 1 двойную и 5 невынужденных ошибок и реализовал 5 из 9 брейк-поинтов.

    У его соперника 3 подачи навылет, 32 невынужденные и 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

    Следующим соперником третьей ракетки мира станет победитель пары Андрей Рублев (Россия, 6) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 9).

    В другом матче третьего круга первая ракетка мира серб Новак Джокович уступил британцу Даниэлю Эвансу со счетом 4:6, 5:7.

    Победитель записал в свой актив 1 эйс и 5 брейков, не совершив двойных ошибок. В активе серба 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

    Следующим соперником Эванса станет бельгиец Давид Гоффен.

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