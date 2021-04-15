Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, Джокович вылетел

В матче третьего круга испанский теннисист обыграл экс-третью ракетку мира болгарина Григора Димитрова со счетом 6:1, 6:1.
Надаль совершил 3 эйса, допустил 1 двойную и 5 невынужденных ошибок и реализовал 5 из 9 брейк-поинтов.
У его соперника 3 подачи навылет, 32 невынужденные и 5 двойных ошибок и ни одного брейка.
Следующим соперником третьей ракетки мира станет победитель пары Андрей Рублев (Россия, 6) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 9).
В другом матче третьего круга первая ракетка мира серб Новак Джокович уступил британцу Даниэлю Эвансу со счетом 4:6, 5:7.
Победитель записал в свой актив 1 эйс и 5 брейков, не совершив двойных ошибок. В активе серба 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.
Следующим соперником Эванса станет бельгиец Давид Гоффен.