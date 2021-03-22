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    Касаткина поднялась на 42 место в рейтинге WTA

    Теннис WTA Дарья Касаткина Маргарита Гаспарян Элина Свитолина Наоми Осака Анастасия Павлюченкова Серена Уильямс Симона Халеп Петра Квитова Прогнозы на теннис
    Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг от 22 марта.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    В первой десятке изменений не произошло. Первой ракеткой мира остается австралийка Эшли Барти. За ней следуют японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп, американка София Кенин и украинка Элина Свитолина.

    Россиянка Дарья Касаткина, одержавшая победу на турнире St. Petersburg Ladies Trophy, переместилась в списке с 61-го на 42-е место.

    Другая финалистка турнира в Санкт-Петербурге Маргарита Гаспарян, снявшаяся по ходу финального матча против Касаткиной, добилась наибольшего прогресса среди игроков топ-100 и поднялась со 126-й на 88-ю позицию.

    Рейтинг WTA. Положение на 22 марта

    1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9 186 очков
    2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 835
    3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 7 255
    4 (4). София Кенин (США) — 5 760
    5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 370
    6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5 205
    7 (7). Серена Уильямс (США) — 4 915
    8 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 815
    9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4 735
    10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4 571...
    34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1 900...
    35 (39). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 865...
    37 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 820...
    42 (61). Дарья Касаткина (Россия) — 1 710...
    46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 630...
    73 (71). Анна Блинкова (Россия) — 1 114...
    75 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 1061...
    88 (126). Маргарита Гаспарян (Россия) — 948...
    99 (94). Варвара Грачева (Россия) — 858

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