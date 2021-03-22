Касаткина поднялась на 42 место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг от 22 марта.

В первой десятке изменений не произошло. Первой ракеткой мира остается австралийка Эшли Барти. За ней следуют японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп, американка София Кенин и украинка Элина Свитолина.

Россиянка Дарья Касаткина, одержавшая победу на турнире St. Petersburg Ladies Trophy, переместилась в списке с 61-го на 42-е место.

Другая финалистка турнира в Санкт-Петербурге Маргарита Гаспарян, снявшаяся по ходу финального матча против Касаткиной, добилась наибольшего прогресса среди игроков топ-100 и поднялась со 126-й на 88-ю позицию.

Рейтинг WTA. Положение на 22 марта

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9 186 очков

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 835

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 7 255

4 (4). София Кенин (США) — 5 760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 370

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5 205

7 (7). Серена Уильямс (США) — 4 915

8 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 815

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4 735

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4 571...

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1 900...

35 (39). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 865...

37 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 820...

42 (61). Дарья Касаткина (Россия) — 1 710...

46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 630...

73 (71). Анна Блинкова (Россия) — 1 114...

75 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 1061...

88 (126). Маргарита Гаспарян (Россия) — 948...

99 (94). Варвара Грачева (Россия) — 858