Медведев: Надеюсь когда-нибудь добраться и до первой строчки рейтинга ATP

Российский теннисистпрокомментировал завоевание своего десятого титула в карьере и подъем на второе место в рейтинге ATP.

Напомним, накануне он выиграл турнир ATP в Марселе, а 15 марта впервые поднялся на второе место в мировой классификации.

«Во-первых, десять само по себе — это отличное число. Во всяком случае, уже двузначное. А десять титулов в 25 лет — очень хорошее достижение, о котором в детстве я мог только мечтать. Так что я очень доволен выступлением в Марселе, особенно учитывая, как сыграл неделей раньше в Роттердаме, где я проиграл в первом круге сербу Душану Лайовичу. Естественно, я знал, что после Марселя в любом случае стану второй ракеткой мира, но мне очень хотелось перед этим успеть добиться еще одного хорошего результата.

Шансы всегда оценивать тяжело. Ты можешь только работать на тренировках и стараться выиграть каждый турнир, пусть даже это нереально. Мне действительно практически нечего защищать на грунте. За последние два года в Монте-Карло и Барселоне у меня были хорошие результаты, которые пока частично в любом случае идут в зачет, но на "мастерсах" в Мадриде и Риме, а также на "Ролан Гаррос" я ничего не получил. Так что возможности есть. Постараюсь показывать хорошие результаты и, естественно, надеюсь когда-нибудь добраться и до первой строчки», — цитирует Медведева «Коммерсант».