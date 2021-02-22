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    Медведев рассказал, выступит ли на турнирах в Роттердаме и Марселе

    Теннис Даниил Медведев ATP Прогнозы на теннис
    Третья ракетка мира Даниил Медведев рассказал, на каких турнирах планирует выступать в ближайшее время.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Медведев в минувшее воскресенье проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии.

    «US Open и Australian Open проходят далеко, поэтому после "Большого шлема" в любом случае возвращаешься в Европу. Идет акклиматизация, поэтому три-четыре дня — полный отдых: работаешь с физио, занимаешься ОФП, чтобы просто поддерживать форму. Неизвестно, как ты будешь спать, в эти дни будешь совершенно убитым себя чувствовать.

    Из-за прошлого сезона решили сильно не делать остановок в этом году, плюс неизвестно, какая ситуация будет с коронавирусом по всему миру, поэтому буду играть Роттердам, Марсель.

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    • Роттердам — турнир, который мне нравится. ATP 500 — сильная категория, в этом году сумасшедший состав собрался, поэтому будет интересно и посмотрим, сумею ли я отдохнуть и при этом успеть подготовиться к Роттердаму», — приводит слова Медведева Sports.ru.

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