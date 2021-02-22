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    Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP

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    Россиянин Даниил Медведев поднялся с четвертого на третье место в рейтинге ATP. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Медведев, дошедший до финала Открытого чемпионата Австралии, обошел в таблице австрийца Доминика Тима. Россиянин обеспечил себе место в тройке, когда вышел в полуфинал.

    Россиянин Аслан Карацев, дошедший до полуфинала Australian Open, поднялся на 72 позиции в рейтинге и занимает 42-е место. Четвертьфиналист турнира Андрей Рублев сохранил восьмую строчку. Карен Хачанов, проигравший в третьем круге, потерял одну позицию и занимает 21-е место.

    Лидером продолжает отставаться серб Новак Джокович, который и стал победителем Australian Open-2021. На втором месте расположился испанец Рафаэль Надаль.

    Рейтинг АТР от 22 февраля

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков;
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;
    3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 9 735;
    4 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;
    5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;
    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6 595;
    7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 615;
    8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4 609;
    9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 480;
    10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 480...
    21 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2 290...
    42 (114). Аслан Карацев (Россия) — 1 382.

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