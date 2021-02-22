Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP

Россиянинподнялся с четвертого на третье место в рейтинге ATP. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Медведев, дошедший до финала Открытого чемпионата Австралии, обошел в таблице австрийца Доминика Тима. Россиянин обеспечил себе место в тройке, когда вышел в полуфинал.

Россиянин Аслан Карацев, дошедший до полуфинала Australian Open, поднялся на 72 позиции в рейтинге и занимает 42-е место. Четвертьфиналист турнира Андрей Рублев сохранил восьмую строчку. Карен Хачанов, проигравший в третьем круге, потерял одну позицию и занимает 21-е место.

Лидером продолжает отставаться серб Новак Джокович, который и стал победителем Australian Open-2021. На втором месте расположился испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг АТР от 22 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;

3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 9 735;

4 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6 595;

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 615;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4 609;

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 480;

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 480...

21 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2 290...

42 (114). Аслан Карацев (Россия) — 1 382.