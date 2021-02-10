Джокович обыграл Тиафо во втором круге AO

Первая ракетка миравышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

Во втором круге сербский теннисист одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 34 минуты. Джокович выполнил 26 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. Его соперник, занимающий 64-е место в рейтинге ATP, 23 раза подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трех.

Следующим соперником серба станет победитель матча между представителями США Райли Опелкой и Тэйлором Фритцем.