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    Джокович обыграл Тиафо во втором круге AO

    Теннис Australian Open ATP Новак Джокович  Фрэнсис Тиафу Прогнозы на теннис
    Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Во втором круге сербский теннисист одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3.

    Продолжительность противостояния составила 3 часа 34 минуты. Джокович выполнил 26 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. Его соперник, занимающий 64-е место в рейтинге ATP, 23 раза подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трех.

    Следующим соперником серба станет победитель матча между представителями США Райли Опелкой и Тэйлором Фритцем.

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