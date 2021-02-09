ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Australian Open. Рублев, Медведев, Хачанов и Александрова преодолели барьер первого этапа, Гаспарян выбыла

    9 февраля на Открытом чемпионате Австралии по теннису проходит второй день соревнований

    Теннис Australian Open ATP WTA Андрей Рублёв Екатерина Александрова Маргарита Гаспарян Светлана Кузнецова Элина Свитолина Виктория Азаренко Прогнозы на теннис
    Вся лентаСамое главное
    Квинси ПромесТрансферный дайджест. 2-8 февраля Тринкау забил победный мячС Месси или без «Барселона» на правильном пути Юрген КлоппБольшой вызов для Клоппа. «Ливерпуль» еще может спасти этот сезон
  • 08:53
    • Медведев успешно стартовал на Australian Open-2021
  • 07:20
    • Самсонова и Кузнецова вышли во второй круг Australian Open
  • 07:03
    • Рублев обыграл Ханфмана на старте Australian Open-2021
  • 22:52
    • «Бавария» вышла в финал клубного чемпионата мира
  • 00:53
    • «Атлетико» не удержал победный счет в матче с «Сельтой»
  • 00:02
    • «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по Промесу
  • 22:02
    • Еще один матч Лиги чемпионов перенесен в Будапешт
    Все новости спорта
    Андрей Рублев
    Андрей Рублев
  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    Мужчины

    Андрей Рублев (Россия) — Янник Ханфманн (Германия) — 6:3, 6:3, 6:4

    Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге Australian Open победил немца Янника Ханфманна со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

    Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Рублев сделал 17 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал пять из 13 брейк-пойнтов. Ханфман сделал семь эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

    Следующим соперником Андрея будет бразилец Тьяго Монтейро, который на старте турнира обыграл словака Андрея Мартина.

    Даниил Медведев (Россия) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:2, 6:2, 6:4

    Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

    Во встрече первого раунда первая ракетка России одержал победу над канадцем Вашеком Поспишилом со счетом 6:2, 6:2, 6:4.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут. Даниил 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

    Следующим соперником 24-летнего россиянина станет победитель в паре Роберто Баэна (Испания) — Балаш Аттила (Венгрия).

    Карен Хачанов (Россия) — Александар Вукич (Австралия) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4

    Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

    В первом круге турнира он добился победы над австралийцем Александаром Вукичем — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4.

    Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. На счету Хачанова 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12. Вукич подал навылет 15 раз, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9.

    Во втором круге 24-летний россиянин сыграет против литовца Ричардаса Беранкиса, который в трех сетах обыграл индийца Сумита Нагала — 6:2, 7:5, 6:3.

    Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу на старте Открытого чемпионата Австралии — 2021.

    Рафаэль Надаль (Испания) — Ласло Дьере (Сербия) — 6:3, 6:4, 6:1

    В первом круге вторая ракетка мира уверенно обыграл серба Ласло Дьере со счетом 6:3, 6:4, 6:1.

    Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Надаль выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

    Во втором круге Australian Open соперником 34-летнего Надаля станет либо американец Майкл Ммо, либо серб Виктор Троицки.

    Алексей Попырин (Австралия) — Давид Гоффен (Бельгия) — 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3

    Бельгиец Давид Гоффен в матче первого круга Australian Open в пяти сетах уступил местному спортсмену Алексею Попырину — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 3:6.

    13-й номер посева проиграл матч за 4 часа и 15 минут.

    Раду Албот (Молдавия) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:7 (1:7), 6:0, 6:4, 7:6 (7:5)

    Также покинул турнир и 12-й номер посета испанец Роберто Баутиста Агут. Обидчиком пиренейца стал молдаванин Раду Албот — 6:7 (1:7), 6:0, 6:4, 7:6 (7:5).

    Женщины

    Людмила Самсонова (Россия) — Паола Бадоса (Испания) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:5

    Российская теннисистка Людмила Самсонова в первом круге турнира Australian Open обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу со счётом 6:7, 7:6, 7:5.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 39 минут. Россиянка сделала шесть эйсов, совершила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Бадоса сделала восемь эйсов, совершила 10 двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

    Маргарита Гаспарян (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4:6, 0:6

    В следующем круге Самсонова встретится с другой испанской теннисисткой — Гарбинье Мугурусой, победившей россиянку Маргариту Гаспарян со счетом 6:4, 6:0.

    Светлана Кузнецова (Россия) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:2, 6:2

    Также первый раунд преодолела россиянка Светлана Кузнецова, одержавшая победу над чешкой Барборой Стрыцовой — 6:2, 6:2.

    Игра продолжалась 1 час 26 минут. За матч Кузнецова не сделала ни одного эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Стрыцова также не сделала ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести.

    Следующей соперницей 35-летней россиянки станет швейцарка Белинда Бенчич, которая в трех сетах обыграла Лорен Дэвис — 6:3, 4:6, 6:1.

    Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 7:5, 6:4

    Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в матче первого крута Australian Open в двух сетах уступила американке Джессике Пегуле — 5:7, 4:6.

    Матч длился час и 39 минут. Из-за травмы 31-летняя белоруска дважды за матч обращалась к врачам, однако все же смогла доиграть встречу.

    Во втором круге Пегула сыграет против победителя в паре Дестени Аява (Австралия) — Саманта Стосур (Австралия).

    Софья Кенин (США) — Мэддисон Инглиз (Австралия) — 7:5, 6:4

    Американская теннисистка София Кенин в первом круге Australian Open победила австралийку Меддисон Инглис со счетом 7:5, 6:4.

    Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Победительница прошлого розыгрыша AO сделала два эйса и совершила три двойные ошибки.

    Во втором круге Кенин встретится с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Кайя Канепи (Эстония).

    Элина Свитолина (Украина) — Мари Бузкова (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:5)

    Также во второй круг вышла украинка Элина Свитолина (5-я сеяная). В первом раунде она за 2 часа переиграла чешку Мари Бузкову — 6:3, 7:6 (7:5).

    Во втором раунде Элина сыграет против 16-летней американки Кори Гауфф, которая выбила из борьбы швейцарку Жиль Тайхман — 6:3, 6:2.

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • 02:23 06/02/2021     Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионов
  • Реформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
    • 17:06 06/02/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
    • 07:30 03/02/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 9 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бернли — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рединг — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Суонси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Сакраменто — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры