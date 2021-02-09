Australian Open. Рублев, Медведев, Хачанов и Александрова преодолели барьер первого этапа, Гаспарян выбыла

Мужчины

Андрей Рублев (Россия) — Янник Ханфманн (Германия) — 6:3, 6:3, 6:4

Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге Australian Open победил немца Янника Ханфманна со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Рублев сделал 17 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал пять из 13 брейк-пойнтов. Ханфман сделал семь эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Андрея будет бразилец Тьяго Монтейро, который на старте турнира обыграл словака Андрея Мартина.

Даниил Медведев (Россия) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:2, 6:2, 6:4

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Во встрече первого раунда первая ракетка России одержал победу над канадцем Вашеком Поспишилом со счетом 6:2, 6:2, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут. Даниил 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

Следующим соперником 24-летнего россиянина станет победитель в паре Роберто Баэна (Испания) — Балаш Аттила (Венгрия).

Карен Хачанов (Россия) — Александар Вукич (Австралия) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4

Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге турнира он добился победы над австралийцем Александаром Вукичем — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. На счету Хачанова 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12. Вукич подал навылет 15 раз, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9.

Во втором круге 24-летний россиянин сыграет против литовца Ричардаса Беранкиса, который в трех сетах обыграл индийца Сумита Нагала — 6:2, 7:5, 6:3.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу на старте Открытого чемпионата Австралии — 2021.

Рафаэль Надаль (Испания) — Ласло Дьере (Сербия) — 6:3, 6:4, 6:1

В первом круге вторая ракетка мира уверенно обыграл серба Ласло Дьере со счетом 6:3, 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Надаль выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге Australian Open соперником 34-летнего Надаля станет либо американец Майкл Ммо, либо серб Виктор Троицки.

Алексей Попырин (Австралия) — Давид Гоффен (Бельгия) — 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3

Бельгиец Давид Гоффен в матче первого круга Australian Open в пяти сетах уступил местному спортсмену Алексею Попырину — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 3:6.

13-й номер посева проиграл матч за 4 часа и 15 минут.

Раду Албот (Молдавия) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:7 (1:7), 6:0, 6:4, 7:6 (7:5)

Также покинул турнир и 12-й номер посета испанец Роберто Баутиста Агут. Обидчиком пиренейца стал молдаванин Раду Албот — 6:7 (1:7), 6:0, 6:4, 7:6 (7:5).

Женщины

Людмила Самсонова (Россия) — Паола Бадоса (Испания) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:5

Российская теннисистка Людмила Самсонова в первом круге турнира Australian Open обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу со счётом 6:7, 7:6, 7:5.

Теннисистки провели на корте 2 часа 39 минут. Россиянка сделала шесть эйсов, совершила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Бадоса сделала восемь эйсов, совершила 10 двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

Маргарита Гаспарян (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4:6, 0:6

В следующем круге Самсонова встретится с другой испанской теннисисткой — Гарбинье Мугурусой, победившей россиянку Маргариту Гаспарян со счетом 6:4, 6:0.

Светлана Кузнецова (Россия) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:2, 6:2

Также первый раунд преодолела россиянка Светлана Кузнецова, одержавшая победу над чешкой Барборой Стрыцовой — 6:2, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 26 минут. За матч Кузнецова не сделала ни одного эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Стрыцова также не сделала ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей 35-летней россиянки станет швейцарка Белинда Бенчич, которая в трех сетах обыграла Лорен Дэвис — 6:3, 4:6, 6:1.

Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 7:5, 6:4

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в матче первого крута Australian Open в двух сетах уступила американке Джессике Пегуле — 5:7, 4:6.

Матч длился час и 39 минут. Из-за травмы 31-летняя белоруска дважды за матч обращалась к врачам, однако все же смогла доиграть встречу.

Во втором круге Пегула сыграет против победителя в паре Дестени Аява (Австралия) — Саманта Стосур (Австралия).

Софья Кенин (США) — Мэддисон Инглиз (Австралия) — 7:5, 6:4

Американская теннисистка София Кенин в первом круге Australian Open победила австралийку Меддисон Инглис со счетом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Победительница прошлого розыгрыша AO сделала два эйса и совершила три двойные ошибки.

Во втором круге Кенин встретится с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Кайя Канепи (Эстония).

Элина Свитолина (Украина) — Мари Бузкова (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:5)

Также во второй круг вышла украинка Элина Свитолина (5-я сеяная). В первом раунде она за 2 часа переиграла чешку Мари Бузкову — 6:3, 7:6 (7:5).

Во втором раунде Элина сыграет против 16-летней американки Кори Гауфф, которая выбила из борьбы швейцарку Жиль Тайхман — 6:3, 6:2.