Определился соперник сборной России в финале ATP Cup

Теннисисты сборной Италии стали вторыми финалистами ATP Cup, который проходит в Мельбурне (Австралия).

В полуфинале итальянцы встречались с командой Испании. В первом матче противостояния Фабио Фоньини в трех сетах обыграл Пабло Карреньо-Бусту — 6:2, 1:6, 6:4. Затем Маттео Берреттини победил Роберто Баутисту Агута — 6:3, 7:5.

Таким образом, Италия повела в противостоянии со счетом 2:0 и еще до старта парной встречи гарантировала себе выход в финал.

Соперником итальянцев по решающему матчу будет сборная России, которая в полуфинале одолела Германию. Решающая игра состоится в воскресенье, 7 февраля.