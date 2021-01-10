Касаткина покинула турнир в Абу-Даби, проиграв Рыбакиной в третьем круге

Российская теннисисткане смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Абу-Даби (ОАЭ), проиграв представительнице Казахстанасо счетом 3:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала один имевшийся у нее брейк-пойнт. Ее противница сделала четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

Напомним, накануне Касаткина автоматически вышла в третий круг турнира из-за отказа Каролины Муховой.

Соперницей Рыбакиной по четвертьфиналу станет белоруска Арина Соболенко, также в двух сетах обыгравшая Онс Жабер из Туниса.