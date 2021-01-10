Касаткина покинула турнир в Абу-Даби, проиграв Рыбакиной в третьем круге

Дарья Касаткина
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Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала один имевшийся у нее брейк-пойнт. Ее противница сделала четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта из восьми.
Напомним, накануне Касаткина автоматически вышла в третий круг турнира из-за отказа Каролины Муховой.
Соперницей Рыбакиной по четвертьфиналу станет белоруска Арина Соболенко, также в двух сетах обыгравшая Онс Жабер из Туниса.