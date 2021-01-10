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    Касаткина покинула турнир в Абу-Даби, проиграв Рыбакиной в третьем круге

    Теннис WTA Дарья Касаткина Елена Рыбакина Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Абу-Даби (ОАЭ), проиграв представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 3:6, 4:6.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина

    Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала один имевшийся у нее брейк-пойнт. Ее противница сделала четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

    Напомним, накануне Касаткина автоматически вышла в третий круг турнира из-за отказа Каролины Муховой.

    Соперницей Рыбакиной по четвертьфиналу станет белоруска Арина Соболенко, также в двух сетах обыгравшая Онс Жабер из Туниса.

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