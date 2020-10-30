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    Рублев одолел Тима и вышел в полуфинал турнира в Вене

    Теннис Андрей Рублёв ATP Доминик Тим Кевин Андерсон Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в столице Австрии Вене.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    В 1/4 финала российский теннисист одержал победу над австрийцем Домиником Тимом — 7:6 (7:5), 6:2.

    В статистике Рублева 11 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

    Тим десять раз подал на вылет, допустил четыре двойные ошибки и не выиграл ни одного гейма на подаче соперника при двух брейк-пойнтах.

    В полуфинале Рублев сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном, который обыграл другого россиянина Даниила Медведева — 6:4, 7:6 (7:5).

    Медведев сделал десять эйсов, допустив четыре двойные ошибки и не реализовал свой единственный брейк-пойнт.

    Андерсон девять раз подал на вылет, ни сделав ни одной двойной ошибки, а также выиграл один брейк-пойнт из семи. 0

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