Рублев одолел Тима и вышел в полуфинал турнира в Вене

Россиянинвышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в столице Австрии Вене.

В 1/4 финала российский теннисист одержал победу над австрийцем Домиником Тимом — 7:6 (7:5), 6:2.

В статистике Рублева 11 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Тим десять раз подал на вылет, допустил четыре двойные ошибки и не выиграл ни одного гейма на подаче соперника при двух брейк-пойнтах.

В полуфинале Рублев сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном, который обыграл другого россиянина Даниила Медведева — 6:4, 7:6 (7:5).

Медведев сделал десять эйсов, допустив четыре двойные ошибки и не реализовал свой единственный брейк-пойнт.

Андерсон девять раз подал на вылет, ни сделав ни одной двойной ошибки, а также выиграл один брейк-пойнт из семи. 0