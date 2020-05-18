Надаль признан лучшим испанским спортсменом в истории

Теннисиствыбран лучшим спортсменом Испании по версии читателей Marca.

В финале опроса он победил баскетболиста Поу Газоля, набрав 82% голосов. В опросе принимали участие 16 спортсменов. Среди них: автогонщики Карлос Сайнс-старший и Фернандо Алонсо, велосипедист Альберто Контадор, футболисты Хави, Андреас Иньеста, Икер Касильяс и Рауль.

33-летний Надаль за карьеру выиграл 19 турниров «Большого шлема», в том числе, одержал 12 побед на «Ролан Гарросе».

Напомним, что на данный момент теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая ATP и WTA объявили о продлении паузы до 31 июля. 0