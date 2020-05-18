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    Надаль признан лучшим испанским спортсменом в истории

    Теннис ATP Рафаэль Надаль Прогнозы на теннис
    Теннисист Рафаэль Надаль выбран лучшим спортсменом Испании по версии читателей Marca.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    В финале опроса он победил баскетболиста Поу Газоля, набрав 82% голосов. В опросе принимали участие 16 спортсменов. Среди них: автогонщики Карлос Сайнс-старший и Фернандо Алонсо, велосипедист Альберто Контадор, футболисты Хави, Андреас Иньеста, Икер Касильяс и Рауль.

    33-летний Надаль за карьеру выиграл 19 турниров «Большого шлема», в том числе, одержал 12 побед на «Ролан Гарросе».

    Напомним, что на данный момент теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая ATP и WTA объявили о продлении паузы до 31 июля. 0

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