«Ролан Гаррос» может пройти без зрителей

Президент Французской федерации тенниса (FFT)заявил, что «Ролан Гаррос» 2020 года может пройти без зрителей.

«Мы не исключаем никаких вариантов. Если бы мы отдали предпочтение только одному, то это была бы попытка все запутать. Проведение "Ролан Гаррос" без зрителей позволит запустить часть экономической модели, права на телевидение и партнерство. Это нельзя упускать из виду.

Когда начнется турнир — 20 или 27 сентября — не имеет большого значения. Мы были осведомлены об этом решении и несем ответственность. "Ролан Гаррос" — двигатель тенниса во Франции, это то, что питает игроков нашей экосистемы. Поэтому в такие моменты мы в первую очередь думаем о них, об их защите», — цитирует президента La Croix.

«Ролан Гаррос» должен был пройти с 25 мая по 7 июня в Париже, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. 0