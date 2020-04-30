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    US Open могут перенести на декабрь

    Теннис US OpenКоронавирус в спорте ATP WTA Прогнозы на теннис
    Турнир «Большого шлема» US Open может быть перенесен на декабрь из-за пандемии коронавируса.

    «Рассматривается возможность проведения Открытого чемпионата США в декабре 2020 года, при этом сам турнир при таком сценарии пройдет не в Нью-Йорке», — сообщает «РИА Новости», ссылаясь на свой источник в оргкомитете турнира.

    Ранее испанская газета Marca сообщала о том, что из-за пандемии коронавируса Открытый чемпионат США может пройти не в Нью-Йорке, а в калифорнийском Индиан-Уэллсе.

    Нью-Йорк стал эпицентром пандемии в США, и на кортах Национального теннисного центра в данный момент размещен полевой госпиталь.

    Теннисный сезон приостановлен до 12 июля. Организаторы «Уимблдона» отменили проведение лондонского турнира в 2020 году, а «Ролан Гаррос» был перенесен на конец сентября и начало октября. 0

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