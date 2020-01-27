Мугуруса оказалась сильнее Бертенс на АО-2020

Испанкапробилась в 1/4 финала Australian Open-2020.

В матче четвертого круга она обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 7 минут. Двукратная победительница турниров «Большого шлема» 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Бертенс 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» Мугуруса поспорит с победительницей поединка Анастасия Павлюченкова (Россия) — Анжелика Кербер (Германия). 0