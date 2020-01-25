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    Australian Open. Павлюченкова выбила вторую ракетку мира, Рублев играет с Гоффеном

    Обзор матчей шестого дня соревнований на Открытом чемпионате Австралии 25 января

    Теннис Australian Open ATP WTA Анастасия Павлюченкова Каролина Плишкова Анжелик Кербер Симона Халеп Юлия Путинцева Донна Векич Гаэль Монфис Эрнест Гулбис Прогнозы на теннис
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    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова
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    Мужчины

    Гаэль Монфис (Франция) — Эрнест Гулбис (Латвия) — 7:6 (7:2), 6:4, 6:3

    Француз Гаэль Монфис вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, победив латвийца Эрнеста Гулбиса — 7:6 (7:2), 6:4, 6:3.

    Теннисисты провели на корте два с половиной часа. Соперники выполнили по 9 эйсов и допустили по 6 двойных ошибок. При этом француз реализовал 5 брейк-поинтов из 9, а латвиец — 2 из 6.

    Далее Монфиса ждет встреча с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Тейлор Фритц (США).

    Женщины

    Анастасия Павлюченкова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:7 (4:7), 6:3

    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

    В поединке третьего раунда россиянка одолела чешку Каролину Плишкову со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

    Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут. Павлюченкова выполнила 5 эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-поинта из 15.

    На счету второй ракетки мира 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 10.

    В четвертом круге Australian Open россиянка сразится с немкой Анжеликой Кербер, обыгравшей итальянку Камилу Джорджи — 6:2, 6:7 (4:7), 6:3.

    Симона Халеп (Румыния) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:1, 6:4

    Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    Четвертая ракетка турнира в третьем раунде обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счетом 6:1, 6:4.

    Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.

    Следующей соперницей румынки будет победительница матча Элизе Мертенс (Бельгия) — Кэтрин Беллис (США).

    Белинда Бенчич (Швейцария) — Анетт Контавейт (Эстония) — 0:6, 1:6

    Эстонка Анетт Контавейт сенсационно разгромила швейцарку Белинду Бенчич в матче третьего круга Australian Open.

    Встреча, которая продолжалась 50 минут, завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу 31-й ракетки мира.

    Следующей соперницей Контавейт станет полька Ига Свентек, обыгравшая хорватку Донну Векич — 7:5, 6:3. 0

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