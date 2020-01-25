Australian Open. Павлюченкова выбила вторую ракетку мира, Рублев играет с Гоффеном

Мужчины

Гаэль Монфис (Франция) — Эрнест Гулбис (Латвия) — 7:6 (7:2), 6:4, 6:3

Француз Гаэль Монфис вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, победив латвийца Эрнеста Гулбиса — 7:6 (7:2), 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте два с половиной часа. Соперники выполнили по 9 эйсов и допустили по 6 двойных ошибок. При этом француз реализовал 5 брейк-поинтов из 9, а латвиец — 2 из 6.

Далее Монфиса ждет встреча с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Тейлор Фритц (США).

Женщины

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:7 (4:7), 6:3

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

В поединке третьего раунда россиянка одолела чешку Каролину Плишкову со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут. Павлюченкова выполнила 5 эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-поинта из 15.

На счету второй ракетки мира 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 10.

В четвертом круге Australian Open россиянка сразится с немкой Анжеликой Кербер, обыгравшей итальянку Камилу Джорджи — 6:2, 6:7 (4:7), 6:3.

Симона Халеп (Румыния) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:1, 6:4

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Четвертая ракетка турнира в третьем раунде обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счетом 6:1, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.

Следующей соперницей румынки будет победительница матча Элизе Мертенс (Бельгия) — Кэтрин Беллис (США).

Белинда Бенчич (Швейцария) — Анетт Контавейт (Эстония) — 0:6, 1:6

Эстонка Анетт Контавейт сенсационно разгромила швейцарку Белинду Бенчич в матче третьего круга Australian Open.

Встреча, которая продолжалась 50 минут, завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу 31-й ракетки мира.

Следующей соперницей Контавейт станет полька Ига Свентек, обыгравшая хорватку Донну Векич — 7:5, 6:3. 0