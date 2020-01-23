Зверев и Тим — в третьем круге Australian Open

В матче второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде немецкий теннисистобыграл белоруса— 7:6(7:5), 6:4, 7:5.

За 2 часа 18 минут матча седьмая ракетка мира, 22-летний Александр, записал в свой актив три брейка и девять эйсов. 27-летний Герасимов, занимающий 98-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил восемь эйсов и четыре двойные ошибки.

В поединке за выход в 1/8 финала Зверев сразится либо с грузином Николозом Басилашвили, либо с испанцем Фернандо Вердаско.

Пятая ракетка мира Доминик Тим с трудом обыграл австралийца Алекса Болта (140-е место в рейтинге ATP) во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Поединок продлился 3 часа 22 минуты. Пятая ракетка мира, 26-летний Доминик, сделал семь брейков и 12 эйсов, трижды ошибившись при подаче. 27-летний Болт, занимающий 140-ю строчку мировой табели о рангах, два раза брал подачу оппонента, совершил 14 эйсов и пять двойных ошибок.

Следующим соперником Тима на турнире будет либо американец Тэйлор Фритц, либо Кевин Андерсон из ЮАР. 0