ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоПланы на зиму: «Спартак»
  • 10:55
    • Рублев обыграл Сугиту во втором круге Australian Open
  • 07:33
    • Медведев преодолел барьер второго круга Australian Open
  • 01:28
    • ПСЖ разгромил «Реймс» и вышел в финал Кубка лиги
  • 01:10
    • «МЮ» проиграл «Бернли» на «Олд Траффорд»
  • 00:52
    • «Ювентус» разобрался с «Ромой» на пути в полуфинал Кубка Италии
    Все новости спорта

    Зверев и Тим — в третьем круге Australian Open

    Теннис Australian Open ATP Александр Зверев Доминик Тим Прогнозы на теннис
    В матче второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде немецкий теннисист Александр Зверев обыграл белоруса Егора Герасимова — 7:6(7:5), 6:4, 7:5.

    Александр Зверев
    Александр Зверев

    За 2 часа 18 минут матча седьмая ракетка мира, 22-летний Александр, записал в свой актив три брейка и девять эйсов. 27-летний Герасимов, занимающий 98-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил восемь эйсов и четыре двойные ошибки.

    В поединке за выход в 1/8 финала Зверев сразится либо с грузином Николозом Басилашвили, либо с испанцем Фернандо Вердаско.

    Пятая ракетка мира Доминик Тим с трудом обыграл австралийца Алекса Болта (140-е место в рейтинге ATP) во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

    Поединок продлился 3 часа 22 минуты. Пятая ракетка мира, 26-летний Доминик, сделал семь брейков и 12 эйсов, трижды ошибившись при подаче. 27-летний Болт, занимающий 140-ю строчку мировой табели о рангах, два раза брал подачу оппонента, совершил 14 эйсов и пять двойных ошибок.

    Следующим соперником Тима на турнире будет либо американец Тэйлор Фритц, либо Кевин Андерсон из ЮАР. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шарапова покидает Мельбурн и топ-300
  • Вчера в 12:51
    •
  • Прогноз
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»
  • 1.60
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервут ли «волки» победную серию «Ливерпуля»?
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Каким будет старт «Атлетико» в Кубке Испании?
  • «Культураль Леонеса» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Матч между СКА и «Барысом» будет зрелищным
  • СКА — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Коламбус» — «Виннипег» Хоккей НХЛ. «Коламбус» увеличил победную серию, «Детройт» — проигрышнуюОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 января 07:530
  • 11:55
    • Павлюченкова продолжает выступление на Australian Open
  • 11:12
    • Обамеянг согласился на переход в «Барселону»
  • 08:58
    • ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА
    Дмитрий Алиев Прочие ЧЕ по фигурному катанию. Российские дуэты заняли весь пьедестал, Алиев второй у мужчин-одиночниковПодробности первого дня чемпионата Европы по фигурному катанию 00:460
  • Экспресс дня

  • Прервут ли «шмели» победное шествие «козлов»?
  • 3.18
    •
  • 11:44
    • Тедеско: Если появится возможность — усилимся
  • 11:30
    • Ковальчук предложил НХЛ изменить правила серии буллитов
  • 10:43
    • Кербер и Каролина Плишкова сыграют в третьем раунде АО
    Микель Артета Футбол Характер «Арсенала». Артета уже превосходит ЭмериВ лондонском дерби «канониры» сыграли вничью с «Челси» Вчера в 16:420
  • 08:45
    • «Денвер» переиграл «Хьюстон», «Лейкерс» одолел «Нью-Йорк»
  • 08:24
    • Кокляев намерен продолжить выступать в боксе
  • 08:11
    • Блинкова проиграла Дияс на АО-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.75
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Мирандес — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Транмир — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Культураль Леонеса — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.07
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ницца — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие