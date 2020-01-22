Осака — в третьем круге Открытого чемпионата Австралии

Японкапреодолела второй круг Открытого чемпионата Австралии. Действующая чемпионка турнира в двух партиях выиграла у китаянки Сайсай Чжэн.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За это время 22-летняя Осака дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 25-летняя Сайсай допустила три двойные ошибки и сделала три брейка.

Следующей соперницей Осаки будет либо американка Кори Гауфф, либо румынка Сорана Кирстя.

Также в третий круг вышла 14-я сеяная американка София Кенин. Во втором раунде она разгромила соотечественницу Энн Ли — 6:1, 6:3. За место в четвертом круге Кенин поборется с победительницей пары Чжан Шуай (Китай) — Кэти Макнэлли (США).

Австралийка Эшли Барти тоже пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде первая ракетка мира переиграла словенку Полону Херцог — 6:1, 6:4. Следующей соперницей Барти будет победительница пары Грит Миннен (Бельгия, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан, 29). 0