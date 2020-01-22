Джокович продолжает защиту титула на Australian Open

В матче второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде сербский теннисистобыграл японца— 6:1, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время 32-летний Джокович выполнил 16 эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 31-летний Ито девять раз подал навылет, опустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит с еще одним японцем Йосихито Нисиокой.

Грек Стефанос Циципас (6) вышел в следующий раунд без борьбы. Его соперник по второму кругу — немец Филипп Кольшрайбер — снялся с соревнований.

Дальше идет и аргентинец Диего Шварцман, который взял верх над испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной — 6:1, 6:4, 6:2. 0