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    Джокович продолжает защиту титула на Australian Open

    Теннис Australian Open ATP Новак Джокович  Прогнозы на теннис
    В матче второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде сербский теннисист Новак Джокович обыграл японца Тасуму Ито — 6:1, 6:4, 6:2.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время 32-летний Джокович выполнил 16 эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 31-летний Ито девять раз подал навылет, опустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

    За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит с еще одним японцем Йосихито Нисиокой.

    Грек Стефанос Циципас (6) вышел в следующий раунд без борьбы. Его соперник по второму кругу — немец Филипп Кольшрайбер — снялся с соревнований.

    Дальше идет и аргентинец Диего Шварцман, который взял верх над испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной — 6:1, 6:4, 6:2. 0

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