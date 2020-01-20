Рублев стал 16 ракеткой в рейтинге ATP

До этого Рублев был на 18 строчке рейтинга. Кроме того, ему удалось стать второй ракеткой России.
Также стоит отметить, что Даниил Медведев сохранил за собой 4 место. Карен Хачанов потерял одну позицию и спустился на 17 позицию.
Вот как выглядит новый рейтинг ATP:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10235 очков.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5960.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5375.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2630.
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2565.
…
16 (18). Андрей Рублев (Россия) — 1799.
17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 1995.
106 (106). Евгений Донской (Россия) — 522. 0