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    Рублев стал 16 ракеткой в рейтинге ATP

    Теннис ATP Андрей Рублёв Даниил Медведев Карен Хачанов Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Андрей Рублев поднялся в рейтинге ATP. Спортсмен вышел на 16 место.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    До этого Рублев был на 18 строчке рейтинга. Кроме того, ему удалось стать второй ракеткой России.

    Также стоит отметить, что Даниил Медведев сохранил за собой 4 место. Карен Хачанов потерял одну позицию и спустился на 17 позицию.

    Вот как выглядит новый рейтинг ATP:
    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10235 очков.
    2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720.
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590.
    4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5960.
    5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5890.
    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5375.
    7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.
    8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
    9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2630.
    10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2565.

    16 (18). Андрей Рублев (Россия) — 1799.
    17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 1995.
    106 (106). Евгений Донской (Россия) — 522. 0

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