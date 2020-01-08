ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаМанчестерское дерби «в одну калитку». Гвардиола уничтожил Сульшера
  • 13:28
    • Черышев может продолжить карьеру в Китае
  • 11:44
    • «Шальке» интересен форвард «Ростова»
  • 11:29
    • Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне
  • 11:14
    • Овечкин признан первой звездой дня НХЛ
  • 09:29
    • «Лейкерс» разгромили «Никс», «Оклахома» дожала «Бруклин»
    Все новости спорта

    Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

    Теннис WTA Екатерина Александрова Пэн Шуай Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче второго круга турнира в Шэньчжэне обыграла китаянку Шуай Пенг со счетом 7:6 (9:7), 6:1.

    Екатерина Александрова
    Екатерина Александрова

    Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

    Вторая ракетка России 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

    За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 775 тыс. Александрова поспорит с победительницей поединка Ван Цян (Китай, 4) — Александра Саснович (Беларусь).

    В 2019 году победительницей турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Угроза «большой тройке». Циципас заявил об амбициях в Лондоне
  • 18/11/2019 в 10:43
    •
  • Прогноз
  • «Валенсия» — «Реал»
  • 2.07
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто станет первым финалистом Суперкубка Испании?
  • «Валенсия» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сделает ли «Лестер» хороший задел еще в первом матче?
  • «Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • Будет ли «Сент-Этьен» препятствием для ПСЖ?
  • ПСЖ — «Сен-Этьен». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина, ассисты Ковальчука, три очка ПанаринаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 января 10:020
  • 08:13
    • Шарапова получила wild card на Australian Open
  • 13:36
    • «Ман Юнайтед» вступит в борьбу за Артуро Видаля
  • 11:57
    • Касаткина уступила американке в Окленде
    Златан Ибрагимович Футбол «Милану» нужна Ибракадабра. Не прогадал ли клуб с подписанием ветерана?Швед сыграл против «Сампдории», но голов не забил Вчера в 17:280
  • Экспресс дня

  • «Барселона» и «Атлетико» порадуют саудовских болельщиков голами
  • 4.63
    •
  • 08:58
    • Блинкова покинула турнир в Шэньчжэне
  • 01:11
    • «Реймс» по пенальти прошел «Страсбург» в четвертьфинале Кубка лиги
  • 00:57
    • «Ман Сити» обыграл «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лиги
    Сборная России Хоккей Россия на МЧМ-2020: трагедия с привкусом оптимизмаИтоги выступления сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею — в нашем обзоре прессы Вчера в 02:510
  • 23:54
    • Мане стал лучшим футболистом года в Африке
  • 20:51
    • Московское «Динамо» на своем льду победило «Амур»
  • 20:34
    • «Спартак» выиграл у СКА в третий раз за сезон
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лион — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Лестер — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сен-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  3.59
  • Экспресс дня 8 января
  • Сегодня в 23:05
    •  3.80
  • Прогноз на матч Лилль — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.67
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торино — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие