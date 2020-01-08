Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

Российская теннисисткав матче второго круга турнира в Шэньчжэне обыграла китаянкусо счетом 7:6 (9:7), 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Вторая ракетка России 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 775 тыс. Александрова поспорит с победительницей поединка Ван Цян (Китай, 4) — Александра Саснович (Беларусь).

В 2019 году победительницей турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси. 0