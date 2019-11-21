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    Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

    Теннис Кубок Дэвиса Андрей Рублёв Карен Хачанов
    Сборная России вышла в четвертьфинал обновленного Кубка Дэвиса. Это стало известно за сутки до окончания группового этапа.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    В Мадриде российская команда обыграла хорватскую со счетом 3:0, а после проиграла сборной Испании, что позволило ей стать одной из лучших команд, занимающих вторые места.

    В противостоянии с Хорватией Андрей Рублев взял верх над Борной Гойо, Карен Хачанов одержал победу над Борной Чоричем, а в парной встрече Хачанов и Рублев обыграли пару Иван Додиг/Никола Мектич.

    Во встрече с Испанией Рублев одолел Роберто Баутисту-Агута, Карен Хачанов уступил Рафаэлю Надалю, а в парной встрече российские теннисисты проиграли Марселю Гранольерсу и Фелисьяно Лопесу. 0

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