Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборнаявышла в четвертьфинал обновленного Кубка Дэвиса. Это стало известно за сутки до окончания группового этапа.

В Мадриде российская команда обыграла хорватскую со счетом 3:0, а после проиграла сборной Испании, что позволило ей стать одной из лучших команд, занимающих вторые места.

В противостоянии с Хорватией Андрей Рублев взял верх над Борной Гойо, Карен Хачанов одержал победу над Борной Чоричем, а в парной встрече Хачанов и Рублев обыграли пару Иван Додиг/Никола Мектич.

Во встрече с Испанией Рублев одолел Роберто Баутисту-Агута, Карен Хачанов уступил Рафаэлю Надалю, а в парной встрече российские теннисисты проиграли Марселю Гранольерсу и Фелисьяно Лопесу. 0