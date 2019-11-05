Надаль планирует выступить на Итоговом турнире ATP

Испанский теннисистзаявил, что рассчитывает восстановиться к началу Итогового турнира ATP в Лондоне.

«Мне сделали МРТ на Мальорке. У меня небольшое напряжение справа в брюшной полости, но несмотря на это, я поеду в Лондон. В четверг или пятницу я начну подготовку и надеюсь набрать форму к началу турнира. Спасибо за поддержку!» — написал Надаль в своем Twitter.

Стоит отметить, что Рафаэль, одержавший за карьеру 19 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, ни разу за карьеру не выигрывал Итоговый турнир ATP.

Напомним, что жеребьевка Итогового чемпионата состоится сегодня, 5 ноября. Турнир пройдет с 11 по 17 ноября. 0