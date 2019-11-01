Надаль обыграл Вавринку и вышел в четвертьфинал турнира в Париже

Испанецвышел в четвертьфинал турнира Rolex Paris Masters в Париже, призовой фонд которого превышает 5 миллионов евро.

В третьем круге турнира серии «Мастерс» испанский теннисист обыграл швейцарца Стэна Вавринку — 6:4, 6:4.

Вторая ракетка мира выполнил 4 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.

Вавринка 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, но не смог реализовать ни одного из двух брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Рафаэль Надаль сыграет с французом Жо-Вильфридом Тсонга.

Отметим, что Вавринка, после поражения от Надаля, лишился шансов выступить на Итоговом турнире ATP. 0