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    Надаль обыграл Вавринку и вышел в четвертьфинал турнира в Париже

    Теннис ATP Станислас Вавринка Рафаэль Надаль Прогнозы на теннис
    Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира Rolex Paris Masters в Париже, призовой фонд которого превышает 5 миллионов евро.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    В третьем круге турнира серии «Мастерс» испанский теннисист обыграл швейцарца Стэна Вавринку — 6:4, 6:4.

    Вторая ракетка мира выполнил 4 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.

    Вавринка 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, но не смог реализовать ни одного из двух брейк-пойнтов.

    В четвертьфинале Рафаэль Надаль сыграет с французом Жо-Вильфридом Тсонга.

    Отметим, что Вавринка, после поражения от Надаля, лишился шансов выступить на Итоговом турнире ATP. 0

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