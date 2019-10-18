Блинкова прошла в полуфинал турнира в Люксембурге после отказа Гаспарян

Российская теннисисткапробилась в полуфинал турнира в Люксембурге.

Блинкова, которая посеяна на турнире под №8, пробилась дальше на отказе россиянки Маргариты Гаспарян, которая не смогла продолжать матч при счете 3:6, 0:1.

Теннисистки провели на корте 46 минут. Блинкова 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Гаспарян 2 эйса, 1 двойная ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований Блинкова поспорит с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) — Антония Лоттнер (Германия). 0