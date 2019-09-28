Соболенко защитила чемпионский титул в Ухане

Белорусская теннисистказавоевала титул на турнире категории Premier в Ухане.

В финальном поединке 21-летняя спортсменка обыграла американку Алисон Риск со счетом 6:3, 3:6, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. На счету Соболенко 18 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованные брейк-поинта из 10. Ее соперница отметилась 2 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 2 брейками.

Для Соболенко этот трофей стал вторым в сезоне и четвертым в карьере.

В прошлом году Арина тоже выиграла турнир в Ухане, победив в финале эстонку Анетт Контавейт. 0