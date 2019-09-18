Гаспарян проиграла Флипкенс в 1/8 финала турнира в Сеуле

Российская теннисистказавершила выступление на турнире в Сеуле (Южная Корея).

В 1/8 финала 56-я ракетка мира в двух сетах уступила представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс, занимающей 106-е место в рейтинге WTA — 3:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Маргарита трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

В четвертьфинале турнира Флипкенс сыграет против Магды Линетт из Польши, ранее обыгравшей представительницу России Анастасию Потапову. 0