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    Медведев — в четвертом круге US Open

    US Open ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open-2019.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В матче третьего раунда россиянин обыграл испанца Фелисиано Лопеса — 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4.

    Продолжительность противостояния составила 3 часа 19 минут. На счету Медведева 55 виннеров (в том числе 27 эйсов), 8 двойных и 34 невынужденные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Лопес подал навылет 14 раз, чисто выиграл 58 мячей, совершил 7 двойных и 61 невынужденную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.

    В 1/8 финала турнира Медведев встретится с немцем Домиником Кепфером. 0

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