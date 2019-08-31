Медведев — в четвертом круге US Open

Российский теннисиствышел в четвертый круг US Open-2019.

В матче третьего раунда россиянин обыграл испанца Фелисиано Лопеса — 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 19 минут. На счету Медведева 55 виннеров (в том числе 27 эйсов), 8 двойных и 34 невынужденные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Лопес подал навылет 14 раз, чисто выиграл 58 мячей, совершил 7 двойных и 61 невынужденную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.

В 1/8 финала турнира Медведев встретится с немцем Домиником Кепфером. 0