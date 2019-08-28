Кузнецова и Потапова покинули Открытый чемпионат США

Россиянкапроиграла на старте Открытого чемпионата США. Она в первом круге турнира уступила в двух партиях американке— 5:7, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. На счету Кузнецовой 4 эйса, 26 виннеров, 4 двойные и 30 невынужденных ошибок и 2 упущенных брейк-пойнта.

Ан подала навылет 1 раз, заработала 21 виннер, совершила 2 двойные и 23 невынужденные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 9.

Следующей соперницей американки будет еще одна россиянка Анна Калинская.

Россиянка Анастасия Потапова уступила в первом круге Открытого чемпионата США по теннису 15-летней американке Кори Гауфф в трех сетах — 6:3, 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа. На счету Потаповой 2 эйса, 16 виннеров, 4 двойные и 41 невынужденная ошибка, а также стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 5 из 5.

Гауфф ни разу не подала навылет, совершила 11 двойных и 42 невынужденные ошибки, чисто выиграла 14 мячей, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 19.

Во втором раунде турнира Гауфф сыграет с венгерской теннисисткой Тимей Бабош. 0