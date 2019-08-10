Серена Уильямс взяла реванш у Осаки

Американская теннисисткавышла в полуфинал турнира в Торонто.

В четвертьфинальном поединке восьмая ракетка соревнований обыграла японку Наоми Осаку со счетом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Серена выполнила 12 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 5. У Наоми не было ни одной подачи навылет и ни одного брейк-поинта. На ее счету 1 двойная ошибка.

Для американки это первая победа над Осакой. Ранее она дважды проигрывала японке, в том числе в скандальном финале US Open-2018.

В полуфинале Уильямс сыграет с чешкой Мари Боузковой, которая прошла в полуфинал на отказе румынки Симоны Халеп. 0