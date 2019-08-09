Кузнецова и Александрова покинули турнир в Торонто

Российские теннисисткипотерпели поражения в третьем круге турнира в

Кузнецова не смогла выйти в четвертьфинал, уступив представительнице Румынии Симоне Халеп — 2:6, 1:6.

Поединок продолжался 1 час 8 минут. Теннисистки ни разу не подали навылет. Кузнецова допустила 1 двойную ошибку и не реализовала 2 брейк-пойнта. У Халеп 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Александрова в двух сетах уступила американке Серене Уильямс — 5:7, 4:6.

Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Серена 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. У Александровой в активе 4 эйса, допущено 11 двойных ошибок и реализовано 3 брейк-пойнта из 5. 0