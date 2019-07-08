Надаль уверенно переиграл Соузу на Уимблдоне

Испанский теннисистуверенно шагнул в четвертьфинал Уимблдона.

В поединке четвертого круга третий номер посева разгромил португальца Жуана Соузу со счетом 6:2, 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. Испанец 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 8 брейк-поинтов. На счету португальца 4 эйса, ни одной двойной ошибки и брейка.

За выход в полуфинал Уимблдона Надаль поспорит с победителем поединка Сэм Куэрри (США) — Теннис Сандгрен (США).

Испанец Роберто Баутиста-Агут без особых проблем расправился с французом Бенуа Пэром — 6:3, 7:5, 6:2.

Француз заработал вдвое больше «виннерсов» (42 против 20), но допустил слишком много невынужденных ошибок (42 против 17).

Далее Баутисту-Агута ждет встреча с аргентинцем Гидо Пельей или канадцем Милошем Раоничем. 0