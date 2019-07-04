Федерер уверенно переиграл Кларка на Уимблдоне

Швейцарский теннисиствышел в третий круг Уимблдонского турнира.

В поединке второго раунда второй номер посева разгромил британца Джея Кларка — 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Федерер выполнил 10 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5.

На счету Кларка, занимающего 169-е место в рейтинге ATP, 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 нереализованных брейк-поинта.

В третьем круге Федерер сыграет с одним из французов — Люкой Пуем или Грегуаром Баррером.

Хорват Марин Чилич довольно неожиданно прекратил борьбу на Уимблдоне.

В матче второго круга 18-й номер мирового рейтинга проиграл португальцу Жуану Соузе со счетом 4:6, 4:6, 4:6.

В каждой из партий португалец взял по подаче Чилича, тогда как хорват за весь поединок не реализовал ни одного из 12 брейк-поинтов.

Далее Соузу ждет встреча с британцем Даниэлем Эвансом, победившим грузина Николоза Басилашвили — 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). 0