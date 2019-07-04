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    Барти и Стивенс разгромили своих соперниц на Уимблдоне

    Уимблдон WTA Слоан Стивенс
    Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в третий круг Уимблдона.

    Эшли Барти
    Эшли Барти

    В поединке второго раунда первая ракетка мира разгромила бельгийку Элисон Ван Эйтванк со счетом 6:1, 6:3.

    Встреча продолжалась всего 54 минуты. Чемпионка «Ролан Гаррос-2019» дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-поинтов.
    На счету бельгийки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

    За выход в четвертый круг Барти поспорит с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

    Американка Слоан Стивенс уверенно расправилась над китаянкой Ван Яфань в матче второго круга Уимблдона.

    Встреча продолжалась 56 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу девятой ракетки турнира.

    Стивенс не выполнила ни одного эйса, зато реализовала сразу 6 брейк-поинтов из 8, не отдав сопернице ни одной своей подачи.

    В третьем круге американка сыграет с чешкой Катержиной Синяковой или британкой Йоханной Контой. 0

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