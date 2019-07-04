Барти и Стивенс разгромили своих соперниц на Уимблдоне

Австралийская теннисисткавышла в третий круг Уимблдона.

В поединке второго раунда первая ракетка мира разгромила бельгийку Элисон Ван Эйтванк со счетом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась всего 54 минуты. Чемпионка «Ролан Гаррос-2019» дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-поинтов.

На счету бельгийки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертый круг Барти поспорит с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Американка Слоан Стивенс уверенно расправилась над китаянкой Ван Яфань в матче второго круга Уимблдона.

Встреча продолжалась 56 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу девятой ракетки турнира.

Стивенс не выполнила ни одного эйса, зато реализовала сразу 6 брейк-поинтов из 8, не отдав сопернице ни одной своей подачи.

В третьем круге американка сыграет с чешкой Катержиной Синяковой или британкой Йоханной Контой. 0