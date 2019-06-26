Донской не смог преодолеть квалификацию Уимблдона

Российский теннисистпроиграл в полуфинале квалификации Уимблдона японцусо счетом 6:7 (5:7), 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Донской отметился 3 подачами навылет и 1 двойной ошибкой. Взять подачу соперника он не сумел.

Другой российский теннисист Евгений Карловский сумел выйти в решающий раунд квалификационного турнира к Уимблдону, обыграв испанца Педро Мартинеса — 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. На счету Карловского 13 эйсов и 3 брейк-пойнта из 7. Его соперник отметился 2 подачами навылет и 2 двойными ошибками.

За выход в основную сетку турнира россиянин поспорит с победителем пары Хироки Мория (Япония) — Андреа Арнабольди (Италия).

Матчи основной сетки Уимблдона пройдут в период с 1 по 14 июля. 0