Бертенс стала первой финалисткой турнира в Санкт-Петербурге

Нидерландская теннисисткастала первой финалисткой турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

Кики Бертенс twitter.com/RTLnieuws 1000 Фрибет для всех Забрать!

В полуфинале Бертенс, посеяная на турнире под вторым номером, в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко — 7:6 (7:5), 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 41 минуту. На счету восьмой ракетки мира — 9 эйсов, 6 ошибок на подаче и 4 брейк-пойнта из 11. Соболенко 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и сделала 2 брейка.

За выход в финал турнира в Санкт-Петербурге Бертенс поспорит с победительницей матча между хорваткой Донной Векич (8) и россиянкой Верой Звонаревой (WC). 0