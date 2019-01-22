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    • Циципас — первый полуфиналист Australian Open
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    Циципас — первый полуфиналист Australian Open

    Australian Open ATP Роберто Баутиста-Агут
    Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

    Стефанос Циципас
    Стефанос Циципас
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    В поединке 1/4 финала обидчик Роджера Федерера обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута со счетом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2).

    Теннисисты провели на корте 3 часа 19 минут. Циципас выполнил 22 эйса, 3 двойные и 38 невынужденных ошибок, заработал 68 «виннеров» и реализовал 4 брейк-поинта из 11.

    На счету испанца 6 подач навылет, 2 двойные и 32 невынужденные ошибки, 50 «виннеров» и 3 реализованных брейк-поинта из 4.

    Циципас впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», где сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем или американцем Френсисом Тиафо. 0

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