Циципас — первый полуфиналист Australian Open

Греческий теннисиствышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В поединке 1/4 финала обидчик Роджера Федерера обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута со счетом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Теннисисты провели на корте 3 часа 19 минут. Циципас выполнил 22 эйса, 3 двойные и 38 невынужденных ошибок, заработал 68 «виннеров» и реализовал 4 брейк-поинта из 11.

На счету испанца 6 подач навылет, 2 двойные и 32 невынужденные ошибки, 50 «виннеров» и 3 реализованных брейк-поинта из 4.

Циципас впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», где сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем или американцем Френсисом Тиафо. 0