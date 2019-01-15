Касаткина выбыла с Australian Open, Потапова и С. Уильямс вышли во второй круг

Российская теннисисткане смогла выйти во второй круг Australian Open.

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В своем стартовом поединке десятая сеяная потерпела поражение от швейцарки Тимея Бачински со счетом 3:6, 0:6.

Теннисистки провели на корте 55 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, активно выиграла 6 очков и совершила 24 невынужденные ошибки. На счету ее соперницы 2 эйса, 17 «виннеров» и 13 неточностей.

Следующей соперницей Бачински станет Наталья Вихлянцева или Варвара Лепченко.

Россиянка Анастасия Потапова успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии.

В матче первого круга Потапова обыграла француженку Полин Пармантье — 6:4, 7:6 (7:5).

За выход в третий раунд россиянка поборется с американкой Мэдисон Киз.

Американка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, уверенно прошла во второй раунд, обыграв немку Татьяну Марию — 6:0, 6:2.

Продолжительность матча составила 50 минут. На счету Уильямс 2 эйса, 5 реализованных брейк-поинтов из 8 при отсутствии двойных ошибок. Ее соперница отметилась 3 подачами навылет и 7 двойными ошибками.

Во втором круге Australian Open Серена встретится с канадкой Эжени Бушар. 0