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    Касаткина выбыла с Australian Open, Потапова и С. Уильямс вышли во второй круг

    Australian Open WTA Дарья Касаткина Тимея Бачински Серена Уильямс
    Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг Australian Open.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина
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    В своем стартовом поединке десятая сеяная потерпела поражение от швейцарки Тимея Бачински со счетом 3:6, 0:6.

    Теннисистки провели на корте 55 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, активно выиграла 6 очков и совершила 24 невынужденные ошибки. На счету ее соперницы 2 эйса, 17 «виннеров» и 13 неточностей.

    Следующей соперницей Бачински станет Наталья Вихлянцева или Варвара Лепченко.

    Россиянка Анастасия Потапова успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии.

    В матче первого круга Потапова обыграла француженку Полин Пармантье — 6:4, 7:6 (7:5).

    За выход в третий раунд россиянка поборется с американкой Мэдисон Киз.

    Американка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, уверенно прошла во второй раунд, обыграв немку Татьяну Марию — 6:0, 6:2.

    Продолжительность матча составила 50 минут. На счету Уильямс 2 эйса, 5 реализованных брейк-поинтов из 8 при отсутствии двойных ошибок. Ее соперница отметилась 3 подачами навылет и 7 двойными ошибками.

    Во втором круге Australian Open Серена встретится с канадкой Эжени Бушар. 0

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