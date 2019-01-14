Шарапова: Сегодня для победы я все сделала правильно

Российская теннисисткапрокомментировала свой первый матч на Открытом чемпионате Австралии, в котором она обыграласо счетом 6:0, 6:0.

«Это был хороший матч. Отличная проверка для моей ноги и плеча. Конечно, в последние годы ситуация с плечом не была секретом. Проблемы с ним продолжались, поэтому я завершила сезон после US Open. Я всё ещё не набрала желаемую форму. Бывают дни, когда приходится работать через боль. Но сегодня я чувствую, что всё сделала правильно для того, чтобы победить.

К сожалению, у меня не было времени поддержать соперницу. Но когда ты играешь в первом круге турнира "Большого шлема"… Я сама оказывалась в разных ситуациях. В прошлом году на Уимблдоне я встречалась с соперницей из квалификации, которая играла здорово. Нет сомнений в том, что мой уровень не тот, на котором хотелось бы находиться, но сопернице нужно было что-то сделать для победы. Я не переживала о Хэрриет, но должна была прибавлять в нужные моменты. Это моя главная цель.

Я всё ещё ощущаю страсть к игре. Я наслаждаюсь теми усилиями, которые прикладываю. Думаю, упорный труд всегда принесёт результат. Это касается не только тенниса. Я верю, что в моей жизни происходит именно так. Если я стараюсь, то результат может прийти не сразу, не через год, а иногда он приходит вообще в не связанных с теннисом вещах. Но я верю, что он приходит всегда», — передает слова Шараповой официальный сайт турнира.

Во втором круге Australian Open Шарапова сыграет с Ребеккой Петерсон из Швеции. 0