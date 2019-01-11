Шарапова узнала соперницу по первому кругу Australian Open

Британка Хариет Дарт стала соперницей россиянки Марии Шараповой по первому кругу Australian Open.
Соперницей Маргариты Гаспарян стала китаянка Чжу Линь. Кроме того, Вероника Кудерметова сыграет с американкой Софией Кенин, Наталья Вихлянцева — с американкой Варварой Лепченко, Анна Калинская — с белоруской Ариной Соболенко.
Россиянин Даниил Медведев встретится с южноафриканцем Ллойдом Харрисом.
Открытый чемпионат Австралии. Женщины. Распределение победительниц квалификации
Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Софья Кенин (США).
Наталья Вихлянцева (Россия, Q) — Варвара Лепченко (США, Q).
Ига Свёнтек (Польша, Q) — Ана Богдан (Румыния).
Мисаки Дои (Япония, Q) — Мэдисон Бренгл (США).
Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Каролина Мухова (Чехия, Q).
Бьянка Андрееску (Канада, Q) — Уитни Осуйве (США, WC).
Чжу Линь (Китай, Q) — Маргарита Гаспарян (Россия).
Элина Свитолина (Украина, 6) — Виктория Голубич (Швейцария, Q).
Анна Калинская (Россия, Q) — Арина Соболенко (Белоруссия, 11).
Астра Шарма (Австралия, Q) — Присцилла Хон (Австралия, WC).
Мария Шарапова (Россия, 30) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q)
Сачия Викери (США) — Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q).
Джессика Понше (Франция, Q) — Каролин Гарсия (Франция, 19).
Паула Бадоса-Хиберт (Испания, Q) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC).
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q) — Бернарда Пера (США).
Матчи основной сетки начнутся 14 января. 0