Шарапова узнала соперницу по первому кругу Australian Open

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

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Британка Хариет Дарт стала соперницей россиянки Марии Шараповой по первому кругу Australian Open.

Соперницей Маргариты Гаспарян стала китаянка Чжу Линь. Кроме того, Вероника Кудерметова сыграет с американкой Софией Кенин, Наталья Вихлянцева — с американкой Варварой Лепченко, Анна Калинская — с белоруской Ариной Соболенко.

Россиянин Даниил Медведев встретится с южноафриканцем Ллойдом Харрисом.

Открытый чемпионат Австралии. Женщины. Распределение победительниц квалификации

Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Софья Кенин (США).

Наталья Вихлянцева (Россия, Q) — Варвара Лепченко (США, Q).

Ига Свёнтек (Польша, Q) — Ана Богдан (Румыния).

Мисаки Дои (Япония, Q) — Мэдисон Бренгл (США).

Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Каролина Мухова (Чехия, Q).

Бьянка Андрееску (Канада, Q) — Уитни Осуйве (США, WC).

Чжу Линь (Китай, Q) — Маргарита Гаспарян (Россия).

Элина Свитолина (Украина, 6) — Виктория Голубич (Швейцария, Q).

Анна Калинская (Россия, Q) — Арина Соболенко (Белоруссия, 11).

Астра Шарма (Австралия, Q) — Присцилла Хон (Австралия, WC).

Мария Шарапова (Россия, 30) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q)

Сачия Викери (США) — Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q).

Джессика Понше (Франция, Q) — Каролин Гарсия (Франция, 19).

Паула Бадоса-Хиберт (Испания, Q) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC).

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q) — Бернарда Пера (США).

Матчи основной сетки начнутся 14 января. 0