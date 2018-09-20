Южный проиграл в последнем матче в карьере

Российский теннисистне смог пробиться в третий круг St. Petersburg Open, проиграв испанцусо счетом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты. Россиянин совершил четыре эйса и четыре двойные ошибки. У испанца три подачи навылет и одна двойная ошибка.

В четвертьфинале Баутиста Агут встретится с итальянцем Марко Чекккинато.

Перед началом соревнований 36-летний Южный объявил, что турнир в Санкт-Петербурге будет последним в его карьере. В активе теннисиста 499 побед в матчах ATP-тура и на турнирах Большого шлема. Он десять раз становился победителем турниров ATP, а также завоевал девять трофеев в парном разряде. 0