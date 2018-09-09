Барти и Вандевеге выиграли US Open в парном разряде

Австралийкаи американкастали победительницами турнира US Open в парном разряде.

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В финале австрало-американский дуэт за два с половиной часа обыграл Тимеа Бабош из Венгрии и француженку Кристину Младенович — 3:6, 7:6 (6:2), 7:6 (8:2).

Победительницы выполнили 6 эйсов, их соперницы сделали 4 подачи навылет. В пассиве Бабош и Младенович — 6 двойных ошибок.

Барти и Вандевей взяли 2 из 7 брейк-пойнтов, их соперницы сумели сделать 4 из 14 брейков. Победительницы в финальном матче спасли три матч-пойнта.

Эшли Барти и Коко Вандевеге впервые в своей карьере выиграли турнир «Большого шлема».

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