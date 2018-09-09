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    Барти и Вандевеге выиграли US Open в парном разряде

    US Open WTA
    Австралийка Эшли Барти и американка Коко Вандевеге стали победительницами турнира US Open в парном разряде.

    Коко Вандевеге и Эшли Барти
    Коко Вандевеге и Эшли Барти
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    В финале австрало-американский дуэт за два с половиной часа обыграл Тимеа Бабош из Венгрии и француженку Кристину Младенович — 3:6, 7:6 (6:2), 7:6 (8:2).

    Победительницы выполнили 6 эйсов, их соперницы сделали 4 подачи навылет. В пассиве Бабош и Младенович — 6 двойных ошибок.

    Барти и Вандевей взяли 2 из 7 брейк-пойнтов, их соперницы сумели сделать 4 из 14 брейков. Победительницы в финальном матче спасли три матч-пойнта.

    Эшли Барти и Коко Вандевеге впервые в своей карьере выиграли турнир «Большого шлема».

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