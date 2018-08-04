Рублев вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне

Российский теннисиствышел в полуфинал турнира в Вашингтоне.

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В четвертьфинале 16-й номер посева обыграл американца Дениса Кудлу со счетом 6:1, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Рублев 12 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта.

На счету Кудлы 8 эйсов, 2 ошибки на подаче и ни одного реализованного брейка из трех.

За выход в финал турнира Рублев поспорит с австралийцем Алексом де Минором. Вторую полуфинальную пару составили немец Александр Зверев и грек Стефанос Циципас.

В женском одиночном разряде на турнире в Вашингтоне россиянка Светлана Кузнецова тоже вышла в полуфинал.

В четвертьфинале россиянка переиграла Юлию Путинцеву из Казахстана со счетом 6:2, 6:2.

Кузнецова трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов. На счету Путинцевой 1 брейк и 1 ошибка на подаче.

Следующей соперницей Светланы станет немка Андреа Петкович. 0