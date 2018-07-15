Подвиг Серены и удивительная Кербер

Анжелик Кербер впервые в карьере стала чемпионкой Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». В финале немка за 1 час и 7 минут победила в двух партиях американку Серену Уильямс — 6:3, 6:3.

Третий очный финал на «Шлеме»

«Кербер и Уильямс в девятый раз играли между собой. Серена была впереди 6:2, при этом только одна встреча состояла из трех сетов. Речь идет о финале Australian Open, в котором Анжелика победила со счетом 6:4, 3:6, 6:4. Американка смогла взять реванш пару месяцев спустя в финале Уимблдона, однако Кербер все равно завершила сезон с двумя титулами на "Шлемах" — в Нью-Йорке она покорила US Open. Кстати, именно на US Open девушки впервые сыграли в 2007 году, когда Кербер было всего 19. Серена добилась победы, после чего теннисистки не встречались почти пять лет. В субботу, 14 июля, Уильямс и Кербер оказались на одном корте впервые ровно за два года — с уимблдонского финала-2016», — отметил автор «Чемпионата» Илья Рывлин.

Стремление к победе помешало Серене

Серена Уильямс Getty Image

«Это был ее Уимблдон. Уимблдон, где она после долгих разговоров получила место в "посеве", несмотря на то, что являлась лишь 181-й ракеткой мира. Уимблдон, где она, казалось бы, вернула себе форму, близкую к той, что наводила ужас на соперниц. Уимблдон, где все топовые теннисистки, вылетали, как пешки, на ранних стадиях одна за другой. Уимблдон, где поболеть за нее в финале пришли супруги наследных принцев Кэйт Миддлтон и Меган Маркл. Уимблдон, где на пути к титульной встрече она проиграла лишь один сет — Камилле Джорджи в четвертьфинале.

Серена Уильямс — не Остапенко, и с ее мощью, будь она в оптимальном состоянии, Кербер справиться было бы сложнее. Не пришлось. У американки в этом, возможно, одном из главных в жизни финале мало что получалось. Подача не давала такого преимущества, на которое она рассчитывала, а мячи не летели в корт. Она ошибалась в самых досадных ситуациях. Не укладывала мячи в полностью открытую площадку, посылала их в аут в выигрышной, казалось бы, ситуации, терялась у сетки, в какой-то момент сыграв нелепой подставкой, а то и вовсе не перебрасывала мячи на противоположную половину корта. Американка явно нервничала и была зажата. Очень хотела победить», — пишет корреспондент «Спорт-Экспресса» Мария Никулашкина.

Серена Уильямс Финалистка Уимблдона-2018 Кербер сыграла замечательно. Она показывала теннис очень высокого уровня на протяжении всего финала. Отличный турнир. Несколько месяцев назад я еще не знала, где буду в это время, сумею ли вернуться на свой уровень. Сейчас я наконец-то вижу свет в конце тоннеля. Эти две недели позволили понять, что я снова могу соревноваться, могу далеко проходить на турнирах «Большого шлема» и претендовать там на победу. Это только начало. Продолжу идти этой дорогой вперед.

Кербер превосходит Азаренко, Мугурусу и остальных

Анжелик Кербер Getty Images

Подача Серене вообще сегодня не помогала, особенно вторая: она выиграла на ней меньше трети очков, а однажды дала две двойные ошибки подряд. Кербер же была остра, точна, собрана и транслировала своего внутреннего Стэна Вавринку — человека, который не всегда выходит в финал «Шлема», но когда выходит, играет его как последний матч в жизни. Второй сет сложился в похожем ключе: Уильямс вместо рывка, который инициировал бы камбэк, продолжила ошибаться (за матч — 24 невынужденные против пяти у соперницы), а Кербер — играть в свой лучший эффективный теннис, акцентированный скоростью, подвижностью и ногами, сгибаемыми до земли. Сделав решающий брейк в шестом гейме, в девятом немка уверенно подала на титул и в момент победы рухнула на корт точно так же, как два предыдущих раза.

Кербер стала трехкратной чемпионкой «Шлемов» — то есть их у нее теперь больше, чем у Азаренко и Мугурусы, а также вместе взятых Возняцки и Халеп. Это титул впечатляет еще больше, если вспомнить ее бездарный прошлый год: ни одного титула, поражения в первых кругах на половине «Шлемов», одна победа в 13 матчах с теннисистками топ-20«, — подчеркнула обозреватель Sports.ru Валерия Ли.

Анжелик Кербер Чемпионка Уимблдона-2018 Я достаточно сильно нервничала перед матчем, но старалась настроить себя на то, чтобы выйти и провести свою лучшую игру на этом турнире. Знала, что должна использовать все шансы, потому что Серена всегда борется до конца. Она любит финальные матчи, любит играть на центральных кортах. Я старалась не думать слишком много о том, что играю против нее. Сложно описать свои чувства. Это что-то невероятное. Я с детства мечтала выиграть Уимблдон. Это особенный момент в карьере.

Серена совершила подвиг

Серена Уильямс почти вернулась на свой уровень Getty Images

"К 'Ролан Гаррос' Серена набрала хорошую форму, но из-за проблем с плечом снялась перед игрой с Шараповой. Ходили слухи, что американка опасалась проиграть принципиальной сопернице — все это чушь. Худшим вариантом было порваться и пропустить любимый Уимблдон, к которому она вернула боевые кондиции.

Морально Серене было не легче, чем физически — ее несколько раз в месяц дергали допинг-офицеры Антидопингового агентства США (USADA). В итоге она пропустила один из тестов, на эмоциях позвонила главе WTA Стиву Саймону и пожаловалась на нарушение регламента и несправедливое отношение — 'агрессивное и предвзятое'.

Вернуться в таких обстоятельствах на топ-уровень — подвиг, даже с учетом провального выступления сеяных теннисисток на Уимблдоне. Много лет подряд Уильямс искала мотивацию, не подозревая, что та найдет ее сама. Любовь, замужество и ребенок раскрыли в Серене новый источник энергии — как же она плакала, что из-за тенниса не увидела первые шаги дочери. Американка по-прежнему стоит в шаге от повторения вечного рекорда Маргарет Корт по индивидуальным 'Шлемам', и с таким подходом, прекрасной командой и характером это неизбежно произойдет", — сделал вывод Руслан Хрипун из Eurosport. 0