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    Кербер стала чемпионкой Уимблдона, обыграв Серену Уильямс

    Уимблдон Анжелик Кербер WTA Серена Уильямс
    Немка Анжелика Кербер впервые в карьере стала чемпионкой Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

    Анжелика Кербер
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    В финальном поединке немецкая теннисистка за час и 7 минут победила в двух партиях американку Серену Уильямс — 6:3, 6:3.

    Кербер выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 7.

    На счету Уильямс 4 подачи навылет, 2 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

    Анжелика набрала 10 «виннеров» и 5 невынужденных ошибок, а Серена — 23 и 24 соответственно.

    Для Кербер это третий титул на турнирах «Большого шлема» после Australian Open и US Open в 2016 году.

    Серена Уильямс, семикратная чемпионка Уимблдона в одиночном разряде, в третий раз проиграла в финале этих соревнований.

    Серена завоёвывала здесь титул в 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 и 2016 годах. В 2004-м Уильямс проиграла финал россиянке Марии Шараповой, а в 2008-м уступила старшей сестре, Винус.

    Кербер стала второй теннисисткой, которой Уильямс-младшая дважды проиграла в финале турнира «Большого шлема»: в 2016-м она уступила Анжелике в решающем матче Australian Open.

    До того дважды победить Серену в финале «Шлема» удавалось только Винус.

    Кербер, после триумфа на Уимблдонском турнире, поднимется на шесть позиций и станет четвёртой ракеткой мира.

    Чуть меньше двух лет назад, завоевав титул на US Open, Кербер заняла первую строчку, но в прошлом сезоне не защитила очки и вылетела из топ-20.

    Американка Серена Уильямс, проигравшая Кербер в финале, станет 28-й ракеткой мира. 0

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