Азаренко и Д. Маррей вышли в финал Уимблдона в миксте

Белорускаи британецпробились в финал Уимблдона в миксте.

В полуфинальном матче они за 54 минуты обыграла дуэт из Великобритании Джей Кларк/Хэрриет Дарт со счётом 6:2, 6:2.

Азаренко и Маррей выполнили 4 подачи навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 7.

На счету британского тандема 3 эйса и 2 упущенных брейк-пойнта, двойных ошибок у Кларк и Дарт не было.

В финальном матче Азаренко и Маррей встретятся с победителями поединка Катарина Среботник (Словения)/Майкл Винус (Австралия, 9) — Николь Меликар (США)/Алехандро Пейя (Австрия, 11). 0