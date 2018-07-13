ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» вряд ли вздохнет с облегчением после ухода Конте«Челси»: из огня да в полымя
  • 23:39
    • «Ливерпуль» объявил о переходе Шакири
  • 22:19
    • «Реал» сделал официальное заявление по возможному переходу Неймара
  • 21:58
    • Андерсон обыграл Изнера в 1/2 финала Уимблдона
  • 21:14
    • Эдер вернется в «Локомотив»
  • 20:30
    • Сампаоли не использовал Фасио и Ло Чельсо на ЧМ по совету Месси
    Все новости спорта

    Азаренко и Д. Маррей вышли в финал Уимблдона в миксте

    WTA ATP Виктория Азаренко
    Белоруска Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей пробились в финал Уимблдона в миксте.

    Джейми Маррей и Виктория Азаренко
    Джейми Маррей и Виктория Азаренко
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В полуфинальном матче они за 54 минуты обыграла дуэт из Великобритании Джей Кларк/Хэрриет Дарт со счётом 6:2, 6:2.

    Азаренко и Маррей выполнили 4 подачи навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 7.

    На счету британского тандема 3 эйса и 2 упущенных брейк-пойнта, двойных ошибок у Кларк и Дарт не было.

    В финальном матче Азаренко и Маррей встретятся с победителями поединка Катарина Среботник (Словения)/Майкл Винус (Австралия, 9) — Николь Меликар (США)/Алехандро Пейя (Австрия, 11). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Половина позади. Рекорд Родины и провал Халеп
  • 09/07/2018 в 12:24
    •
  • Прогноз
  • Анжелик Кербер — Серена Уильямс
  • 1,95
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Серене легко не будет
  • Анжелик Кербер — Серена Уильямс. Прогноз и ставки
  • 1,95
    •
  • Удастся ли Бельгии повторно обыграть Англию?
  • Бельгия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2,20
    •
  • Провалит ли Франция второй финал большого турнира подряд?
  • Франция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маурицио Сарри Футбол Двойной налет «Челси» в «Наполи». Победители и проигравшиеАнглийская Премьер-лига получит долю «сарризма», как только «Челси» назовет имя нового главного тренера Вчера в 15:020
  • 15:52
    • «Енисей» проведет первые домашние матчи сезона в Тюмени
  • 15:33
    • СМИ: «Ростов» откажется от аренды нового стадиона
  • 15:16
    • Эрнандес принял предложение ЦСКА
    4 августа Роналду может впервые сыграть за «Ювентус» против «Реала» Футбол Международный кубок чемпионов: когда, кто и с кем играетАнонс большого предсезонного турнира 12/07/2018 в 21:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Повторение финала-2011
  • 1,94
    •
  • 23:58
    • «Хаддерсфилд» подписал контракт с чемпионом мира-2014
  • 23:52
    • Лам: Убеждён, что Германия вновь сможет подтвердить известные слова Линекера
  • 22:56
    • «Локомотив» сыграл вничью в третьем подряд матче на сборах в Австрии
    Джесси Лингард Футбол Четыре проблемы «Трех львов»Почему Англия проиграла Хорватии в полуфинале ЧМ-2018 12/07/2018 в 14:420
  • 22:45
    • Питана: Назначение на финал ЧМ-2018 сравнимо с тем, когда узнал, что стану отцом
  • 22:34
    • Ласицкене прервала серию из 45 побед
  • 21:40
    • «Бешикташ» требует у «Ливерпуля» 35 миллионов евро за Виду
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    УимблдонATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие