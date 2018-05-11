Тим лишил Надаля звания первой ракетки мира

На фото: Доминик Тим и Рафаэль Надаль nytimes.com

Испанецне сумел выйти в полуфинал турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро.

В четвертьфинальном матче испанский теннисист за два часа уступил австрийцу Доминику Тиму со счетом 5:7, 3:6.

Австрийский теннисист выполнил 2 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и 5 раз взял чужую подачу. На счету Надаля 3 эйса, 2 ошибки на подаче и 3 упущенных брейк-пойнта.

В полуфинале Тим сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном, который победил серба Душана Лайовича — 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.

Потерпев поражение, Надаль потерял звание первой ракетки мира. 14 мая лидером мирового рейтинга снова станет швейцарец Роджер Федерер, который пропускает грунтовый сезон. Впрочем, испанец может вернуть себе звание первой ракетки, если выиграет турнир в Риме, который состоится на следующей неделе.